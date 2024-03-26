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Енергетики розповіли, чи запровадять в Україні погодинні графіки відключень світла

26 березня 2024 18:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Енергетики розповіли, чи запровадять в Україні погодинні графіки відключень світла
Енергетики ремонтують пошкодження лінії електропередач. Фото: Укренерго
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині та Хмельниччині діють погодинні графіки вимкнення світла. Проте намірів запроваджувати такі графіки по всій Україні наразі немає.

Про це заявив в.о. директора державного підприємства "Гарантований покупець" Артем Некрасов в ефірі телемарафону у вівторок, 26 березня.

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Чи будуть погодинні графіки відключень

Некрасов зазначив, що наразі погодинні відключення діють у Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. У пікові години їх застосовують ще й на Хмельниччині.

"Це ті регіони, які найбільше постраждали під час ракетних атак. Там проводяться відновлювальні роботі", — додав він.

Втім, він зазначив, що запроваджувати такі графіки по усій країні наразі не планується.

Нагадаємо, що через ворожі атаки по енергооб'єктах відбулося знеструмлення частини міста Одеса. Наразі діють графіки стабілізаційних відключень, а на лінії виведено половину міського електротранспорту.

Внаслідок атаки безпілотників у Кривому Розі виникли проблеми з електропостачанням. Місцева влада запроваджує графіки аварійних відключень світла.

війна
Україна
енергетика
відключення світла
світло

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