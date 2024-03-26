Энергетики рассказали, введут ли в Украине почасовые графики отключений света

Энергетики ремонтируют повреждения линии электропередачи. Фото: Укрэнерго

В Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Хмельницкой действуют почасовые графики выключения света. Однако намерений вводить такие графики по всей Украине пока нет.

Об этом заявил и.о. директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Артем Некрасов в эфире телемарафона во вторник, 26 марта.

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Будут ли почасовые графики отключений

Некрасов отметил, что в настоящее время почасовые отключения действуют в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. В пиковые часы их применяют еще и в Хмельницкой области.

"Это те регионы, которые больше всего пострадали во время ракетных атак. Там проводятся восстановительные работы", — добавил он.

Впрочем, он отметил, что вводить такие графики по всей стране пока не планируется.

Напомним, что из-за вражеских атак по энергообъектам произошло обесточивание части города Одесса. Сейчас действуют графики стабилизационных отключений, а на линии выведена половина городского электротранспорта.

В результате атаки беспилотников в Кривом Роге возникли проблемы с электроснабжением. Местные власти вводят графики аварийных отключений света.