Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Энергетики рассказали, введут ли в Украине почасовые графики отключений света arrow

Энергетики рассказали, введут ли в Украине почасовые графики отключений света

26 марта 2024 18:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Энергетики рассказали, введут ли в Украине почасовые графики отключений света
Энергетики ремонтируют повреждения линии электропередачи. Фото: Укрэнерго
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Хмельницкой действуют почасовые графики выключения света. Однако намерений вводить такие графики по всей Украине пока нет.

Об этом заявил и.о. директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Артем Некрасов в эфире телемарафона во вторник, 26 марта.

Читайте также:

Будут ли почасовые графики отключений

Некрасов отметил, что в настоящее время почасовые отключения действуют в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. В пиковые часы их применяют еще и в Хмельницкой области.

"Это те регионы, которые больше всего пострадали во время ракетных атак. Там проводятся восстановительные работы", — добавил он.

Впрочем, он отметил, что вводить такие графики по всей стране пока не планируется.

Напомним, что из-за вражеских атак по энергообъектам произошло обесточивание части города Одесса. Сейчас действуют графики стабилизационных отключений, а на линии выведена половина городского электротранспорта.

В результате атаки беспилотников в Кривом Роге возникли проблемы с электроснабжением. Местные власти вводят графики аварийных отключений света.

война
Украина
энергетика
отключения света
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК