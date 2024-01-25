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Стало відомо, скільки втратила економіка України через блокаду на польському кордоні

25 січня 2024 12:54
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стало відомо, скільки втратила економіка України через блокаду на польському кордоні
Вантажівки стоять у черзі на кордоні. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Український бізнес зазнав серйозних фінансових збитків через блокаду на польському кордоні. Попередньо збитки склали 1,5 млрд євро.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі "Ми-Україна".

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Експерт стверджує, що під час найнапруженіших місяців цього блокування, загальні втрати склали приблизно 1,5 мільярда євро.

Марчук також заявив, що закриття кордонів негативно позначається на економіці загалом. За його словами, через блокаду прикордонних пунктів обсяги експорту агропродукції на автомобільному транспорті зменшилися на 40%.

Він наголосив, що зокрема, тяжко постраждали експортери із західних регіонів України, які зазвичай відправляють свої товари до Європи сухопутним шляхом.

"Акції протестів були піковими у листопаді-грудні. За цей час бізнес втратив 1,5 млрд євро. Якщо врахувати ще й першу половину січня, коли ситуація з блокадою тривала, це призвело до додаткових витрат як для української сторони, так і для імпортерів у Україну, включно зі значним обсягом нереалізованої продукції з Польщі", — каже Марчук.

Нагадаємо, що після призупинення блокади на кордоні України розпочалася поступова перепустка вантажівок у бік Польщі. До сусідньої країни виїхало вже близько 5 тисяч вантажівок.

Крім того, у Польщі 24 січня, стартував загальнонаціональний страйк фермерів. Вони вимагають припинити імпорт українського зерна для захисту їхнього бізнесу.

кордон
Україна
страйк
економіка
бізнес
гроші
блокада

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