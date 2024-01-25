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Стало известно, сколько потеряла экономика Украины из-за блокады на польской границе

25 января 2024 12:54
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стало известно, сколько потеряла экономика Украины из-за блокады на польской границе
Грузовики стоят в очереди на границе. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинский бизнес понес серьезные финансовые убытки из-за блокады на польской границе. Предварительно, убытки составили 1,5 млрд евро.

Об этом сообщил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире "Ми-Україна".

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Украинский бизнес понес убытки из-за блокады на границе

Эксперт утверждает, что во время самых напряженных месяцев этой блокировки, общие потери составили примерно 1,5 миллиарда евро.

Марчук также заявил, что закрытие границ негативно сказывается на экономике в целом. Согласно его словам, из-за блокады  пограничных пунктов, объемы экспорта агропродукции на автомобильном транспорте уменьшились на 40%. 

Он подчеркнул, что в частности, тяжело пострадали экспортеры из западных регионов Украины, которые обычно отправляют свои товары в Европу сухопутным путем.

"Акции протестов были пиковыми в ноябре-декабре. За это время бизнес потерял 1,5 млрд евро. Если учесть еще и первую половину января, когда ситуация с блокадой продолжалась, это привело к дополнительным расходам как для украинской стороны, так и для импортеров в Украину, включая значительный объем нереализованной продукции из Польши", — говорит Марчук.

Напомним, что после приостановки блокады на границе Украины начался постепенный пропуск грузовиков в сторону Польши. В соседнюю страну выехало уже около 5 тысяч грузовиков.

Кроме того, в Польше 24 января стартовала общенациональная забастовка фермеров. Они требуют прекратить импорт украинского зерна для защиты их бизнеса.

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