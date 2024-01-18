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Скільки українських біженців не планують повернутися додому — дослідження

18 січня 2024 23:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки українських біженців не планують повернутися додому — дослідження
Біженці йдуть з валізами. Фото: Майкл Каппелер/dpa/picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За різними оцінками на чужині перебуває близько 6 мільйонів громадян України, що мають статус біженців. Понад половина з них не планує повертатися додому, на що впливає низка факторів, пов'язаних із роботою та заявами української влади. 

Про це йдеться в дослідження Вокс України.

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Скільки українців не хочуть вертатися додому

Зазначається, що згідно з різними оцінками за кордоном перебуває близько 6 мільйонів біженців з України, більшість з яких підтримують зв'язок із Батьківщиною та мають наміри повернутися. До того ж чимала кількість українців, які виїхали весною 2022 року, вже вдома й хочуть тут лишитися, однак 7% бажають виїхати за кордон знову.

Інфографіка Вакс України "Частка біженців, які планують або не планують повертатися"
Інфографіка Вакс України "Частка біженців, які планують або не планують повертатися". Фото: скриншот

В матеріалі також зауважили, що станом на липень-серпень 2023 року повернулися до України 63% тих людей, які виїжджали, а з тих, хто на чужині, 64% респондентів не планують їхати на Батьківщину.

Інфографіка Вакс України "Чи плануєте Ви залишитися в Україні? (запитання до тих, хто повернувся)"
Інфографіка Вакс України "Чи плануєте Ви залишитися в Україні? (запитання до тих, хто повернувся)". Фото: скриншот

"Наявність батьків та/чи дистанційної роботи в Україні, а також краща безпекова ситуація виявилися значущими факторами "тяжіння", тоді як матеріальні труднощі за кордоном слугували вагомим фактором "виштовхування" з країн перебування", — вказано в дослідженні. 

Інфографіка Вокс України "Якими були причини виїзду за кордон?"
Інфографіка Вокс України "Якими були причини виїзду за кордон?". Фото: скриншот

До того ж 12% українців розповіли, що на їх рішення повертатися чи ні вплинули деякі заяви влади, що є вагомим фактором. Крім того, на повернення також впливає і працевлаштування людей, адже 53% з них мають роботу. 

"9% із них працюють онлайн на українські компанії, а третина — у країні перебування. Водночас 28% працевлаштованих кажуть, що їхня робота за кордоном є менш кваліфікованою, ніж в Україні", — йдеться в матеріалі. 

Нагадаємо, що Польща продовжила дію механізму тимчасового захисту для громадян України. Відомо, доки будуть чинними довідки біженців про захист.

кордон
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Україна
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війна в Україні
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