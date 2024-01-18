Сколько украинских беженцев не планируют вернуться домой — исследование

Беженцы идут с чемоданами. Фото: Майкл Каппеллер/dpa/picture alliance

По разным оценкам на чужбине находится около 6 миллионов граждан Украины, имеющих статус беженцев. Более половины из них не планируют возвращаться домой, на что влияет ряд факторов, связанных с работой и заявлениями украинской власти.

Об этом говорится в исследовании Вокс Украины.

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Сколько украинцев не хотят возвращаться домой

Отмечается, что согласно разным оценкам за рубежом находятся около 6 миллионов беженцев из Украины, большинство из которых поддерживают связь с Родиной и намерены вернуться. К тому же немало украинцев, выехавших весной 2022 года, уже дома и хотят здесь остаться, однако 7% желают выехать за границу снова.

Инфографика Вокс Украины "Доля беженцев, которые планируют или не планируют возвращаться". Фото: скриншот

В материале также отметили, что по состоянию на июль-август 2023 года вернулись в Украину 63% выезжавших людей, а из тех, кто на чужбине, 64% респондентов не планируют ехать на Родину.

Инфографика Вокс Украины "Планируете ли Вы остаться в Украине? (вопрос к вернувшимся)". Фото: скриншот

"Наличие родителей и/или дистанционной работы в Украине, а также лучшая ситуация с безопасностью оказались значимыми факторами "притяжения", тогда как материальные трудности за рубежом служили весомым фактором "выталкивания" из стран пребывания", — указано в исследовании.

Инфографика Вокс Украины "Как были причины выезда за границу?". Фото: скриншот

К тому же 12% украинцев рассказали, что на их решение возвращаться или нет повлияли некоторые заявления властей, что является важным фактором. Кроме того, на возврат также влияет и трудоустройство людей, ведь 53% из них работают.

"9% из них работают онлайн на украинские компании, а треть — в стране пребывания. В то же время 28% трудоустроенных говорят, что их работа за рубежом менее квалифицированна, чем в Украине", — говорится в материале.

Напомним, что Польша продлила действие механизма временной защиты для граждан Украины. Известно, пока будут действовать справки беженцев о защите.