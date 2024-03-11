Стало відомо, які школи припинять існування у 2024 році

Шкільний клас. Фото: КМУ

Із вересня 2024 року з державного бюджету не планують фінансувати школи, де навчається менше 45 дітей. Відповідні зміни до Порядку та умов надання освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам і формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами затверджено Кабінетом Міністрів.

Про це повідомляє "Голос України" у неділю, 10 березня.

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Фінансування шкіл у 2024 році

"Для стимулювання підвищення ефективності шкільної мережі та якості освіти заплановано не дозволяти фінансувати коштом освітньої субвенції заклади освіти з кількістю учнів менш як 45 осіб (з 1 вересня 2025 року) та менш як 60 осіб (з 1 вересня 2026 року)", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, розподіл освітньої субвенції на 2024 рік здійснено без урахування додаткових годин навчального плану на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття тощо та із застосуванням понижувального коефіцієнта 0,89. Цього року для бюджетів територіальних громад застосовано розрахункову наповнюваність класів, визначену на 2022 рік.

Нагадаємо, у Рівному вчителька принизила учня на очах в інших школярів. Жінка обізвала хлопця нецензурними словами "дибіляка та скотиняка".

Також ми писали, що у Рівному судили викладачку із приватного Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'янчука. Педагогиню звинуватили в отриманні хабаря від студента в розмірі 1 тисячі доларів.