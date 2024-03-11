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Стало известно, какие школы прекратят существование в 2024 году

11 марта 2024 06:04
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Стало известно, какие школы прекратят существование в 2024 году
Школьный класс. Фото: КМУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

С сентября 2024 года из государственного бюджета не планируют финансировать школы , где учится менее 45 детей. Соответствующие изменения в Порядок и условия предоставления образовательной субвенции из госбюджета местным бюджетам и формулы распределения образовательной субвенции между местными бюджетами утверждены Кабинетом Министров.

Об этом сообщает "Голос Украины" в воскресенье, 10 марта.

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"Для стимулирования повышения эффективности школьной сети и качества образования запланировано не позволять финансировать на средства образовательной субвенции учебные заведения с количеством учеников менее 45 человек (с 1 сентября 2025 года) и менее 60 человек (с 1 сентября 2026 года)", — говорится в сообщении.

В частности, распределение образовательной субвенции на 2024 осуществлен без учета дополнительных часов учебного плана на отдельные предметы, факультативные курсы, индивидуальные занятия и т.п. и с применением понижающего коэффициента 0,89. В этом году для бюджетов территориальных общин применена расчетная наполняемость классов, определенная на 2022 год.

Напомним, в Ровно учительница унизила ученика на глазах у других школьников. Женщина обозвала парня нецензурными словами "дибиляка и скота".

Также мы писали, что в Ровно судили преподавательницу частного Международного экономико-гуманитарного университета имени Степана Демьянчука. Педагогиня была обвинена в получении взятки от студента в размере 1 тысячи долларов.

образование
школы
финансовая помощь
школьники

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