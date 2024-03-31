Стало відомо, як вбили російського пілота, який перегнав Україні Мі-8

Судмедексперти на місці вбивства Максима Кузьмінова. Фото: New York Times

Стало відомо, як вбили російського льотчика Максима Кузьмінова, який перегнав до України вертоліт Мі-8. За даними слідства, в нього вистрілили шість разів, а потім переїхали автомобілем.

Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на дані слідства у неділю, 31 березня.

Читайте також:

Деталі вбивства Максима Кузьмінова

Відомо, що два нападники в капюшонах були професіоналами. Вони швидко виконали замовлення та зникли. Їх зафіксували на відео з гаража житлового комплексу.

Злочинці прибули на місце, коли льотчика не було вдома, і чекали його кілька годин. Коли він повернувся, вони вибігли з-за гаража, вигукнули його ім’я та почали стрілянину.

Льотчик зміг пробігти невелику відстань, незважаючи на те, що його поранили шістьма кулями, переважно в область тулуба, перш ніж впасти. Після цього нападники сіли в автомобіль і переїхали його тіло.

Повідомляється, що автомобіль, на якому втекли злочинці, було знайдено згорілим за кілька миль від місця злочину. Він був викрадений за два дні до вбивства у місті, що знаходиться за годину їзди від дому льотчика.

Також було встановлено, що вбивство було скоєно з пістолета Макарова, оскільки на місці злочину були знайдені гільзи. Слідчі вважають, що вони були залишені нападниками навмисно, як "повідомлення".

Нагадаємо, що в Іспанії вбили росіянина, який викрав військовий вертоліт для України.

Раніше ми писали, що іспанський криміналіст розповів, як саме вбили російського пілота Кузьмінова.