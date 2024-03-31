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Стало известно, как убили российского пилота, перегнавшего в Украину Ми-8

31 марта 2024 23:27
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Бригадир София
редактор
Стало известно, как убили российского пилота, перегнавшего в Украину Ми-8
Судмедэксперты на месте убийства Максима Кузьминова. Фото: New York Times
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Стало известно, как убили российского летчика Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8. По данным следствия, в него выстрелили шесть раз, а затем переехали автомобилем.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на данные следствия в воскресенье, 31 марта.

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Известно, что два нападающих в капюшонах были профессионалами. Они быстро выполнили заказ и скрылись. Их запечатлели на видео из гаража жилого комплекса.

Преступники прибыли на место, когда летчика не было дома и ждали его несколько часов. Когда он вернулся, они выбежали из-за гаража, выкрикнули его имя и начали стрельбу.

Летчик смог пробежать небольшое расстояние, несмотря на то, что его ранили шестью пулями, преимущественно в туловище, прежде чем упасть. После этого нападавшие сели в автомобиль и переехали его тело.

Сообщается, что автомобиль, на котором скрылись преступники, был найден сгоревшим в нескольких милях от места преступления. Он был похищен за два дня до убийства в городе, находящемся в часе езды от дома летчика.

Также было установлено, что убийство было совершено из пистолета Макарова, поскольку с поличным были найдены гильзы. Следователи считают, что они были оставлены нападающими намеренно, как "сообщение".

Напомним, что в Испании убили россиянина, похитившего военный вертолет для Украины.

Ранее мы писали, что испанский криминалист рассказал, как убили российского пилота Кузьминова.

россия
убийство
вертолет
ГУР

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