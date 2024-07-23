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Стала відома назва порома, який атакували українські безпілотники в порту "Кавказ"

23 липня 2024 17:17
Галина Шподарева - редактор
Атака на порт Кавказ — стала відома назва російського порома, який атакували дрони
Російський пором "Авангард". Фото: fleetphoto
Галина Шподарева - редактор

Осінтери оприлюднили назву російського порома, який сьогодні було уражено українськими безпілотниками в порту "Кавказ". Принаймні, саме про атаку українського режиму вранці заявив губернатор Краснодарського краю. На думку аналітиків, які дослідили супутникові знімки, було пошкоджено пором "Авангард".

Про це написали волонтери OSINT-спільноти "КіберБорошно" у Telegram у вівторок, 23 липня. 

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Деталі атаки безпілотників

Як заявив губернатор Краснодарського краю, безпілотниками було атаковано поромне судно в порту "Кавказ". Розпочалася пожежа, серед членів екіпажу і співробітників порту є постраждалі та загиблий. 

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Допис Веніаміна Кондратьєва. Фото: скриншот

Аналіз супутникових знімків

За висновком аналітиків, найбільш імовірний кандидат на ураження — пором "Авангард". До речі, це саме те судно, яке атакували 30 травня разом з "Конро Трейдер".

Стала відома назва порома, який атакували українські безпілотники в порту "Кавказ" - фото 2
Супутникові знімки російських кораблів. Фото: "КіберБорошно"

Аналізуючи якісні супутникові знімки, можна побачити, що "Авангард" був відновлений і почав функціонувати з початку липня.

"На знімку за 16 липня "Авангард" знаходиться в порту "Крим", а вже 21 липня — в порту "Кавказ" (зображення 2). На знімках він ще "пустий", отже, імовірно, тільки стає на завантаження", — зазначають осінтери.

Стала відома назва порома, який атакували українські безпілотники в порту "Кавказ" - фото 3
Супутникові знімки російських портів. Фото: "КіберБорошно"

"Конро Трейдер" 4 липня ще стояв на ремонті, 13 залишався на тому ж місці в акваторії Керченського рибного порту. 16 липня "Конро Трейдер" вже знаходився в акваторії порту "Кавказ", а 21 липня стояв завантажений, отже, імовірно, готувався до відправки (зображення 3).

"Маючи факт, що "Конро Трейдер" завантажувався приблизно 5 днів, а на знімках 21 липня "Авангард" ще був порожній, є висока імовірність, що 23 липня "Авангард" ще стояв у порту "Кавказ". Також додатковим фактором є те, що "Конро Трейдер" 21 липня вже був завантажений й, імовірно, готувався до відправки. Оскільки з того моменту пройшло кілька днів, є висока вірогідність, що його в порту вже не було", — роблять висновок дослідники.

Стала відома назва порома, який атакували українські безпілотники в порту "Кавказ" - фото 4
Знімки з супутника. Фото: "КіберБорошно"

Нагадаємо, розвідники ГУР показали фрагмент спецоперації із застосуванням новітніх дронів, якими знищують воєнні об'єкти на території Росії. Остання з уражених цілей — найсучасніший винищувач РФ Су-57 на аеродромі в Астраханській області. 

Раніше ми писали, що у ніч проти 9 липня в різних регіонах Росії лунали вибухи. Служба безпеки України разом із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони атакували військовий аеродром, нафтопереробний завод і електростанцію в трьох регіонах РФ.

Також ми писали, що відомий крадій українського врожаю, балкер MATROS KOSHKA, знов увійшов у Чорне море. Це російське судно неодноразово фігурувало у звітах щодо незаконного вивезення українського зерна з окупованих територій. 

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