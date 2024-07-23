Атака на порт Кавказ — стало известно название русского парома, который атаковали дроны

Российский паром "Авангард". Фото: fleetphoto

Осинтеры обнародовали название российского парома, который сегодня был поражен украинскими беспилотниками в порту "Кавказ". По крайней мере именно об атаке украинского режима утром заявил губернатор Краснодарского края. По мнению аналитиков, исследовавших спутниковые снимки, был поврежден паром "Авангард".

Об этом написали волонтеры OSINT-сообщества "КиберБорошно" в Telegram во вторник, 23 июля.

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Детали атаки беспилотников

Как заявил губернатор Краснодарского края, беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ". Начался пожар, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший.

Сообщение Вениамина Кондратьева. Фото: скриншот

Анализ спутниковых снимков

По заключению аналитиков, наиболее вероятный кандидат на поражение — паром "Авангард". Кстати, это именно то судно, которое атаковали 30 мая вместе с "Конро Трейдер".

Спутниковые снимки русских кораблей. Фото: "КиберМука"

Анализируя качественные спутниковые снимки, можно увидеть, что "Авангард" был восстановлен и начал функционировать с начала июля.

"На снимке за 16 июля "Авангард" находится в порту "Крым", а уже 21 июля — в порту "Кавказ" (изображение 2). На снимках он еще "пустой", следовательно, вероятно, только становится на загрузку", — отмечают осинтеры.

"Конро Трейдер" 4 июля еще стоял на ремонте, 13 оставался на том же месте в акватории Керченского рыбного порта. 16 июля "Конро Трейдер" уже находился в акватории порта "Кавказ", а 21 июля стоял загруженный, следовательно, вероятно, готовился к отправке (изображение 3).

"Имея факт, что "Конро Трейдер" загружался примерно 5 дней, а на снимках 21 июля "Авангард" еще был пустой, есть высокая вероятность, что 23 июля "Авангард" еще стоял в порту "Кавказ". Также дополнительным фактором является то, что "Конро Трейдер" 21 июля уже был загружен и, вероятно, готовился к отправке. Поскольку с того момента прошло несколько дней, есть высокая вероятность, что его в порту уже не было", — делают вывод исследователи.

Напомним, разведчики ГУР показали фрагмент спецоперации с применением новейших дронов, которыми уничтожают военные объекты на территории России. Последняя из пораженных целей — современнейший истребитель РФ Су-57 на аэродроме в Астраханской области.

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