Атака украинских дронов на Россию – в ГУР и СБУ рассказали детали

Пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону в РФ. Фото: соцсети

В ночь на 9 июля в разных регионах России раздавались взрыв . Служба безопасности Украины вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны атаковали военный аэродром, нефтеперерабатывающий завод и электростанцию в трех регионах РФ.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE.

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Украинские дроны ударили по находящемуся в Астраханской области военному аэродрому Ахтюбинск, электроподстанции 500 кВ в Ростовской области, нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области.

Сообщается, что Служба безопасности Украины вместе с Главным управлением разведки и другими военными подразделениями будет продолжать избивать по объектам российских войск.

Напомним, ночью во вторник, 9 июля, во многих областях России было неспокойно. Взрывы раздавались в Белгородской, Курской, Астраханской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях.

Впоследствии в Министерстве обороны России заявили, что ночью над территорией пяти регионов были сбиты 38 беспилотников. Однако в ведомстве не упомянули о попадании в Волгоградскую область, там загорелась нефтебаза.