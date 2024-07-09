Атака украинских дронов на Россию – в ГУР и СБУ рассказали детали

Ночные взрывы в России — ГУР и СБУ подтвердили атаку по трем российским регионам
В ночь на 9 июля в разных регионах России раздавались взрыв . Служба безопасности Украины вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны атаковали военный аэродром, нефтеперерабатывающий завод и электростанцию в трех регионах РФ.
Об этом сообщили источники Новини.LIVE.
Ночной "хлопок" в России
Украинские дроны ударили по находящемуся в Астраханской области военному аэродрому Ахтюбинск, электроподстанции 500 кВ в Ростовской области, нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области.
Сообщается, что Служба безопасности Украины вместе с Главным управлением разведки и другими военными подразделениями будет продолжать избивать по объектам российских войск.
Напомним, ночью во вторник, 9 июля, во многих областях России было неспокойно. Взрывы раздавались в Белгородской, Курской, Астраханской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях.
Впоследствии в Министерстве обороны России заявили, что ночью над территорией пяти регионов были сбиты 38 беспилотников. Однако в ведомстве не упомянули о попадании в Волгоградскую область, там загорелась нефтебаза.
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