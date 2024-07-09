Атака українських дронів на Росію — в ГУР та СБУ розповіли деталі

Пожежа на нафтобазі в місті Калач-на-Дону в РФ. Фото: соцмережі

У ніч проти 9 липня в різних регіонах Росії лунали вибухи. Служба безпеки України разом з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони атакували військовий аеродром, нафтопереробний завод та електростанцію у трьох регіонах РФ.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE.

Читайте також:

Нічна "бавовна" в Росії

Українські дрони вдарили по військовому аеродрому Ахтюбінськ що знаходиться в Астраханській області, електропідстанції 500 кВ в Ростовській області, нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Повідомляється, що Служба безпеки України разом з Головним управлінням розвідки та іншими військовими підрозділами буде продовжувати бити по об'єктах російських військ.

Нагадаємо, уночі у вівторок, 9 липня, у багатьох областях Росії було неспокійно. Вибухи лунали в Бєлгородській, Курській, Астраханській, Воронезькій, Волгоградській і Ростовській областях.

Згодом в Міністерстві оборони Росії заявили, що вночі над територією п'ятьох регіонів було збито 38 безпілотників. Однак у відомстві не згадали про влучення у Волгоградській області, там загорілась нафтобаза.