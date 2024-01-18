США завдали нових ударів по військових об'єктах хуситів в Ємені
США завдали нових ударів по військових об'єктах бойовиків-хуситів у Ємені. Відомо, що терористи постійно здійснюють напади на міжнародні судна в цій місцевості, зокрема атакували ракетами американський корабель.
Про це повідомляє ABC News.
Що відомо про нові удари США по хуситах
Зазначається, що Сполучені Штати вдарили по хуситах на тлі нападу останніх на американське судно Genco Picardy в Аденській затоці. Бойовики атакували корабель безпілотником.
Відомо, що Genco Picardy — корабель США під прапором Маршаллових островів.
У Центральному командуванні США повідомили, що внаслідок атаки хуситів ніхто не постраждав, лише судно зазнало "певних пошкоджень", однак є придатним для плавання.
Нагадаємо, що американський винищувач нещодавно збив крилату ракету, випущену з районів бойовиків-хуситів в Ємені в бік есмінця ВМС США USS Laboon. Відомо, чи є постраждалі.
Також ми повідомляли, що 14 січня війська Великої Британії та США завдали нових ударів по військових об'єктах, які розташовані в Ємені. Такі атаки спрямовано на об'єкт хуситів на північ від провінції Ходейда.
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