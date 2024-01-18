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США завдали нових ударів по військових об'єктах хуситів в Ємені

18 січня 2024 04:27
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Інна Буряк
редактор
США завдали нових ударів по військових об'єктах хуситів в Ємені
Запуск ракети в нічне небо з моря. Ілюстративне фото: twitter.com/USNavy
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

США завдали нових ударів по військових об'єктах бойовиків-хуситів у Ємені. Відомо, що терористи постійно здійснюють напади на міжнародні судна в цій місцевості, зокрема атакували ракетами американський корабель.

Про це повідомляє ABC News.

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Зазначається, що Сполучені Штати вдарили по хуситах на тлі нападу останніх на американське судно Genco Picardy в Аденській затоці. Бойовики атакували корабель безпілотником.

Відомо, що Genco Picardy — корабель США під прапором Маршаллових островів.

У Центральному командуванні США повідомили, що внаслідок атаки хуситів ніхто не постраждав, лише судно зазнало "певних пошкоджень", однак є придатним для плавання.

Скриншот повідомлення зі сторінки в Х Центрального командування США
Скриншот повідомлення зі сторінки в Х Центрального командування США

Нагадаємо, що американський винищувач нещодавно збив крилату ракету, випущену з районів бойовиків-хуситів в Ємені в бік есмінця ВМС США USS Laboon. Відомо, чи є постраждалі.

Також ми повідомляли, що 14 січня війська Великої Британії та США завдали нових ударів по військових об'єктах, які розташовані в Ємені. Такі атаки спрямовано на об'єкт хуситів на північ від провінції Ходейда. 

США
корабель
терористи
обстріли
атака
Ємен

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