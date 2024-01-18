США нанесли новые удары по военным объектам хуситов в Йемене

Запуск ракеты в ночное небо с моря. Иллюстративное фото: twitter.com/USNavy

США нанесли новые удары по военным объектам боевиков-хуситов в Йемене. Известно, что террористы постоянно совершают нападения на международные суда в этой местности, в том числе атаковали ракетами американский корабль.

Об этом сообщает ABC News.

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Сообщается, что Соединенные Штаты ударили по хуситам на фоне нападения последних на американское судно Genco Picardy в Аденском заливе. Боевики атаковали корабль беспилотником.

Известно, что Genco Picardy — корабль США под флагом Маршалловых островов.

В Центральном командовании США сообщили, что в результате атаки хуситов никто не пострадал, лишь судно получило "определенные повреждения", однако пригодно для плавания.

Скриншот сообщения со страницы в Х Центрального командования США

Напомним, что американский истребитель недавно сбил крылатую ракету , выпущенную из районов боевиков-хуситов в Йемене в сторону эсминца ВМС США USS Laboon. Известно, есть ли пострадавшие.

Также мы сообщали, что 14 января войска Великобритании и США нанесли новые удары по военным объектам, расположенным в Йемене. Такие атаки направлены на объект хуситов к северу от провинции Ходейда.