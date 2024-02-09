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США запровадили санкції проти компаній за порушення обмеження цін на російську нафту

9 лютого 2024 07:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
США запровадили санкції проти компаній за порушення обмеження цін на російську нафту
Танкер із нафтою. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело санкції проти трьох підприємств, що знаходяться в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), та одного нафтового танкера, зареєстрованого в Ліберії. Санкції було накладено через перевищення встановленої західними країнами межі вартості на нафту з Росії.

Про це повідомив Reuters у п'ятницю, 9 лютого.

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Які компанії потрапили під санкції

Мінфін США також заявив про заборону імпорту деяких видів російських алмазів. Це додатковий спосіб позбавити Росію доходів через її вторгнення в Україну 2022 року.

Під санкції потрапили компанії Zeenit Supply and Trading, Talassa Shipping та Oil Tankers SCF Mgmt FZCO, що базуються в ОАЕ, а також нафтовий танкер NS Leader, зареєстрований у Ліберії. Ці заходи спричиняють заморожування будь-яких активів даних компаній у США та забороняють американцям взаємодіяти з ними.

Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон наголосив, що ці заходи мають бути чітким сигналом про готовність США карати за порушення встановленої цінової межі на російську нафту.

На що направлено санкції США

Ці санкції спрямовані на скорочення здатності Росії фінансувати конфлікт в Україні, одночасно намагаючись підтримувати стабільність постачання світових нафтових ринків.

Росія, своєю чергою, змушена була інвестувати в старий флот танкерів і спрямовувати свою нафту новим покупцям, таким як Індія та Китай, що веде до зменшення доходів, які можуть бути використані для воєнних цілей.

Нагадаємо, Європейський Союз готує новий — 13-й пакет санкцій проти Росії до другої річниці війни в Україні — 24 лютого 2024 року. До нього увійде понад 200 прізвищ та найменувань.

Крім того, країни ЄС досягли згоди щодо використання заморожених російських активів. Прибуток із них буде вилучено для допомоги Україні. Уряд Бельгії запропонував країнам Великої Сімки план для розблокування заморожених активів Росії.

США
санкції
гроші
нафта
компанії
Росія

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