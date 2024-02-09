США ввели санкции против компаний за нарушение ограничения цен на российскую нефть

Танкер с нефтью. Фото: росСМИ

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против трех предприятий, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), и одного нефтяного танкера, зарегистрированного в Либерии. Санкции были наложены из-за превышения установленного западными странами предела стоимости на нефть из России.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 9 февраля.

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Какие компании попали под санкции

Минфин США также заявил о запрете на импорт некоторых видов российских алмазов. Это дополнительный способ лишить Россию доходов из-за ее вторжения в Украину в 2022 году.

Под санкции попали компании Zeenit Supply and Trading, Talassa Shipping и Oil Tankers SCF Mgmt FZCO, базирующиеся в ОАЭ, а также нефтяной танкер NS Leader, зарегистрированный в Либерии. Эти меры влекут за собой замораживание любых активов данных компаний в США и запрещают американцам взаимодействовать с ними.

Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон подчеркнул, что эти меры должны служить четким сигналом о готовности США наказывать за нарушения установленного ценового предела на российскую нефть.

На что направлены санкции США

Эти санкции направлены на сокращение способности России финансировать конфликт в Украине, одновременно пытаясь поддерживать стабильность поставок на мировые нефтяные рынки.

Россия, в свою очередь, вынуждена была инвестировать в стареющий флот танкеров и направлять свою нефть новым покупателям, таким как Индия и Китай, что ведет к уменьшению доходов, которые могут быть использованы для военных целей.

Напомним, Европейский Союз готовит новый — 13-й пакет санкций против России ко второй годовщине войны в Украине — 24 февраля 2024 года. В него войдет более 200 фамилий и наименований.

Кроме того, страны ЕС достигли согласия по использованию замороженных российских активов. Прибыль из них будет изъята для помощи Украине. Правительство Бельгии предложило странам Великой Семерки план для разблокирования замороженных активов России.