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США ввели санкції проти російської та африканської компаній — в чому їх звинувачують

8 березня 2024 23:28
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Інна Буряк
редактор
США ввели санкції проти російської та африканської компаній — в чому їх звинувачують
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сполучені Штати Америки ввели санкції в п'ятницю, 8 березня, проти двох компаній, які сприяють "злочинній діяльності" приватної військової компанії "Вагнер" на території Африки. Йдеться про фірми, що належать Росії та Центральноафриканській Республіці (ЦАР).

Про це повідомляє Reuters, спираючись на заяву Міністерства фінансів США.

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У матеріалі зазначили, що компанії Bois Rouge SARLU та "Брокер-Експерт" намагалися отримати фінансову вигоду "від незаконного видобутку природних ресурсів і надавали матеріальну та фінансову підтримку ПВК "Вагнер" та іншим організаціям".

"Росія намагалася залучити ці афілійовані з "Вагнером" компанії у своїх зусиллях як для отримання додаткових доходів з-за кордону, так і для просування своїх інтересів в Африці", – заявив Браян Нельсон з відділу тероризму та фінансової розвідки.

Що відомо про компанії Bois Rouge SARLU та "Брокер-Експерт"

Компанія Bois Rouge SARLU, також відома як Wood International Group SARLU. За даними Управління контролю за іноземними активами США, фірма здійснює лісопромислову діяльність у ЦАР та є частиною зловмисної мережі, яка охоплює різні сфери життя країни.

Компанія забезпечує "вагнерівців" фінансами, отриманими від продажу деревини з тропічних лісів у обмін на військове заступництво на захоплених повстанцями територіях.

Компанія "Брокер-Експерт" з Санкт-Петербурга довгий час отримує прибуток від діяльності компаній, які належали колишньому власнику ПВК "Вагнер" Євгенію Пригожину, по всьому Африканському континенту.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що президент США Джо Байден ще на рік продовжив санкції проти РФ, які запровадили ще у 2014 році через російську анексію Криму та вторгнення на Донбас.

Також ми писали, що Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій.

США
санкції
терористи
Африка
ПВК Вагнера
злочин
Росія

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