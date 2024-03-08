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США ввели санкции против российской и африканской компаний — в чем их обвиняют

8 марта 2024 23:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США ввели санкции против российской и африканской компаний — в чем их обвиняют
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в пятницу, 8 марта, против двух компаний, способствующих "преступной деятельности" частной военной компании "Вагнер" на территории Африки. Речь идет о фирмах, принадлежащих России и Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Об этом сообщает Reuters, опираясь на заявление Министерства финансов США.

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В материале отметили, что компании Bois Rouge SARLU и "Брокер-Эксперт" пытались извлечь финансовую выгоду "от незаконной добычи природных ресурсов и оказывали материальную и финансовую поддержку ЧВК "Вагнер" и другим организациям".

"Россия пыталась привлечь эти аффилированные с "Вагнером" компании в своих усилиях как для получения дополнительных доходов из-за рубежа, так и для продвижения своих интересов в Африке", — заявил Брайан Нельсон из отдела терроризма и финансовой разведки.

Что известно о компаниях Bois Rouge SARLU и "Брокер-Эксперт"

Компания Bois Rouge SARLU, также известная как Wood International Group SARLU. По данным Управления по контролю за иностранными активами США, фирма осуществляет лесопромышленную деятельность в ЦАР и является частью злонамеренной сети, охватывающей различные сферы жизни страны.

Компания обеспечивает "вагнеровцев" финансами, полученными от продажи древесины из тропических лесов в обмен на военное покровительство на захваченных повстанцами территориях.

Компания "Брокер-Эксперт" из Санкт-Петербурга долгое время получает прибыль от деятельности компаний, принадлежавших бывшему владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, по всему Африканскому континенту.

Санкции против России

Напомним, что президент США Джо Байден еще на год продлил санкции против РФ, которые ввели еще в 2014 году из-за российской аннексии Крыма и вторжения на Донбасс.

Также мы писали, что Япония ввела новый пакет санкций против России. В новый список вошли 12 физических лиц и 36 организаций.

США
санкции
террористы
Африка
ЧВК Вагнера
преступление
Россия

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