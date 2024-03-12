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США у бюджеті на 2025 рік заклали 482 млн доларів для України — як розподілять кошти

12 березня 2024 07:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
США у бюджеті на 2025 рік заклали 482 млн доларів для України — як розподілять кошти
Президент США Джо Байден. Фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Сполучені Штати Америки виділили у бюджеті на 2025 рік 482 млн доларів для підтримки України. Очікується, що ці кошти допоможуть відновити українську економіку та допоможуть у боротьбі з російською агресією. Крім того, кошти закладені для проведення реформ в Україні, які потрібні для вступу держави в Євросоюз.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

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Як відомо, вже понад 50 країн світу підтримали заклики США щодо виділення фінансування на допомогу Україні.

Як розподілять кошти:

  • 250 млн доларів виділять на підтримку економіки та підтримки реформ в Україні. Також до цієї суми включено зміцнення енергетичного сектору, вступ Києва до ЄС та відновлення держслужб по всій державі.
  • 95 млн доларів на допомогу сектору безпеки для FMF, що дасть можливість створити потенціал у найближчій та середньостроковій перспективі, що допоможе перемогти у війні.
  • 71 млн доларів на підтримку програм охорони здоров'я.
  • 66 млн доларів спрямують на підтримку громадянської безпеки, верховенства закону, розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.

Крім цього, 999 млн доларів, які виділить Європа, Євразія, Центральна Азія спрямують на протидію впливу Росії та КНР у світі. Йдеться про боротьбу з дезінформацією, просування демократичних поглядів, зміцнення кібербезпеки, а також стабілізацію економіки.

Додатково виділені  204,2 млн доларів на іноземне військове фінансування спрямують:

  • 150 млн доларів для Європейського та Євразійського регіонального оперативного підрозділу;
  •  по 9,75 млн доларів видяліть для кожної країни Балтії: Естонії, Латвії та Литви;
  • 25 млн доларів для Грузії.

Ці програми фінансування допоможуть наростити потенціал країн-партнерів, що дозволить ефективніше протистояти російській диктатурі. На додаток, це дасть можливість союзникам поповнити запаси своїх ресурсів та можливостей.

Нагадаємо, США та Японія ведуть переговори про співпрацю у галузі оборони. Країни планують постачати боєприпаси Україні та покращити можливості для здійснення ремонту американських військових кораблів та винищувачів на території Японії.

Додамо, президент США Джо Байден під час виступу у Конгресі закликав надати Києву зброю, щоб ЗСУ продовжували протистояти Росії та врешті зупинили російського диктатора Володимира Путіна. 

США
війна
фінансова допомога
військова допомога
Україна
фінанси
бюджет

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