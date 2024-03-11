США та Японія об'єднаються з метою допомогти Україні, — ЗМІ

Президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Фото: Канцелярія президента Республіки Корея

Сполучені Штати Америки та Японія ведуть переговори про співпрацю у галузі оборони. Метою такого співробітництва є збільшення постачання боєприпасів в Україну та покращення можливостей для здійснення ремонту американських військових кораблів та винищувачів на території Японії.

Про це повідомило видання Bloomberg, ґрунтуючись на даних від японської газети Yomiuri у неділю, 10 березня.

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Видання Yomiuri стверджує, що обидві країни прагнуть домовитися до зустрічі у Вашингтоні 10 квітня між прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом США Джо Байденом.

На саміті обговорюватиметься, як Японія може сприяти збільшенню арсеналу озброєнь США. У світлі посиленої роботи американських виробників над забезпеченням України зброєю для відображення російської агресії, включаючи артилерійські боєприпаси та системи ППО, така співпраця набуває особливої актуальності.

Постачання зброї в Україну

У повідомленні йдеться, що після Другої світової війни Японія прийняла пацифістські установки, які обмежили її військові експорти, проте країна вже надала Україні нелетальну допомогу та фінансову підтримку на мільярди доларів. Пом'якшення японських обмежень на експорт військових товарів могло б прискорити постачання зброї в Україну від США та Європи у короткостроковій перспективі та розширити можливості Японії щодо продажу зброї за кордон у майбутньому.

За інформацією Yomiuri, Японія та Сполучені Штати також обмірковують поглиблення співпраці, в рамках якої японські підприємства здійснюватимуть регулярний ремонт та обслуговування американської військової техніки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки своїх інвесторів в Україні.

Раніше Шмигаль назвав підсумкові цифри фінансової допомоги Україні від Японії. За його словами, загальна сума вже перевищила понад 4,5 млрд доларів.