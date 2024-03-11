США и Япония объединятся с целью помочь Украине, — СМИ

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: Канцелярия президента Республики Корея

Соединенные Штаты Америки и Япония ведут переговоры о сотрудничестве в области обороны. Целью такого сотрудничества является увеличение поставок боеприпасов в Украину и улучшение возможностей для осуществления ремонта американских военных кораблей и истребителей на территории Японии.

Об этом сообщило издание Bloomberg, основываясь на данных от японской газеты Yomiuri в воскресенье, 10 марта.

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Издание Yomiuri утверждает, что обе страны стремятся договориться до встречи в Вашингтоне 10 апреля между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом.

На саммите будет обсуждаться, как Япония может способствовать увеличению арсенала вооружений США. В свете усиленной работы американских производителей над обеспечением Украины оружием для отражения российской агрессии, включая артиллерийские боеприпасы и системы ПВО, такое сотрудничество приобретает особую актуальность.

Поставки оружия в Украину

В сообщении говорится, что после Второй мировой войны Япония приняла пацифистские установки, ограничившие ее военные экспорты, однако страна уже предоставила Украине нелетальную помощь и финансовую поддержку на миллиарды долларов. Смягчение японских ограничений на экспорт военных товаров могло бы ускорить поставки оружия в Украину от США и Европы в краткосрочной перспективе и расширить возможности Японии по продаже оружия за рубеж в будущем.

По информации Yomiuri, Япония и Соединенные Штаты также обдумывают углубление сотрудничества, в рамках которого японские предприятия будут осуществлять регулярный ремонт и обслуживание американской военной техники.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Япония выделит 1,25 млрд евро для поддержки своих инвесторов в Украине.

Ранее Шмыгаль назвал итоговые цифры финансовой помощи Украине от Японии. По его словам, общая сумма уже превысила более 4,5 млрд долларов.