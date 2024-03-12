США в бюджете на 2025 год заложили 482 млн долларов для Украины — как распределят средства

Президент США Джо Байден. Фото: DW

Соединенные Штаты Америки выделили в бюджете на 2025 год 482 млн долларов для поддержки Украины. Ожидается, что эти средства помогут восстановить украинскую экономику и помогут в борьбе с агрессией. Кроме того, средства заложены для проведения реформ в Украине, необходимых для вступления государства в Евросоюз.

Об этом идет речь на сайте Государственного департамента США.

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Как известно, уже более 50 стран мира поддержали призывы США о выделении финансирования в помощь Украине.

Как распределят средства:

250 млн долларов выделят в поддержку экономики и поддержку реформ в Украине. Также в эту сумму включены укрепление энергетического сектора, вступление Киева в ЕС и возобновление госслужб по всему государству.

95 млн долларов в помощь сектору безопасности для FMF, что позволит создать потенциал в ближайшей и среднесрочной перспективе, что поможет победить в войне.

71 млн долларов в поддержку программ здравоохранения.

66 млн долларов будут направлены на поддержку гражданской безопасности, верховенства закона, разминирования и нераспространения оружия массового уничтожения.

Кроме этого, 999 млн долларов, которые выделит Европа, Евразия, Центральная Азия, направят на противодействие влиянию России и КНР в мире. Речь идет о борьбе с дезинформацией, продвижении демократических взглядов, укреплении кибербезопасности, а также стабилизации экономики.

Дополнительно выделенные 204,2 млн долларов на иностранное военное финансирование направят:

150 млн долларов для Европейского и Евразийского регионального оперативного подразделения;

по 9,75 млн долларов выделите для каждой страны Балтии: Эстонии, Латвии и Литвы;

25 млн долларов для Грузии.

Эти программы финансирования помогут нарастить потенциал стран-партнеров, что позволит более эффективно противостоять российской диктатуре. Вдобавок, это позволит союзникам пополнить запасы своих ресурсов и возможностей.

Напомним, США и Япония ведут переговоры о сотрудничестве в области обороны. Страны планируют поставлять боеприпасы Украине и улучшить возможности для ремонта американских военных кораблей и истребителей на территории Японии.

Добавим, президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе призвал предоставить Киеву оружие, чтобы ВСУ продолжали противостоять России и наконец остановили российского диктатора Владимира Путина.