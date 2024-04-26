США спільно з ЄС слідкують чи втручається Росія в перебіг виборів

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель. Фото: скриншот

Заступник речника Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Ведант Патель заявив, що його країна спільно з Європейським Союзом слідкує за Росією щодо можливого її втручання в виборчі процеси.

Про це Ведант Патель повідомив під час брифінг у четвер, 25 квітня.

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США слідкують за Росією

Речник прокоментував звинувачення в бік Росії щодо втручання в діяльність Європейського парламенту та вибори, які мають відбутися в червні. За його словами, США та ЄС слідкують за цим.

"Це те, у що ми безпосередньо залучені з нашими партнерами в Європі, зокрема з нашими партнерами в Євросоюзі, щоби чітко відстежувати будь-які випадки потенційного втручання у вибори з боку ворогуючих гравців, таких як Росія", — зазначив Патель.

Як відомо, вибори до Європейського парламенту заплановані на 6-9 червня 2024 року.

Нагадаємо, що Європарламент у своїй резолюції розкритикував останні президентські вибори в Росії та проведення їх на окупованих територіях України. Депутати визнали російського диктатора Володимира Путіна нелегітимним президентом.

Також ми писали, що проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав Путіна з черговою перемогою на виборах в РФ, через що Європарламент обурився поведінкою очільника угорського уряду.