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США спільно з ЄС слідкують чи втручається Росія в перебіг виборів

26 квітня 2024 00:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
США спільно з ЄС слідкують чи втручається Росія в перебіг виборів
Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник речника Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Ведант Патель заявив, що його країна спільно з Європейським Союзом слідкує за Росією щодо можливого її втручання в виборчі процеси.

Про це Ведант Патель повідомив під час брифінг у четвер, 25 квітня.

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Речник прокоментував звинувачення в бік Росії щодо втручання в діяльність Європейського парламенту та вибори, які мають відбутися в червні. За його словами, США та ЄС слідкують за цим.

"Це те, у що ми безпосередньо залучені з нашими партнерами в Європі, зокрема з нашими партнерами в Євросоюзі, щоби чітко відстежувати будь-які випадки потенційного втручання у вибори з боку ворогуючих гравців, таких як Росія", — зазначив Патель.

Як відомо, вибори до Європейського парламенту заплановані на 6-9 червня 2024 року.

Нагадаємо, що Європарламент у своїй резолюції розкритикував останні президентські вибори в Росії та проведення їх на окупованих територіях України. Депутати визнали російського диктатора Володимира Путіна нелегітимним президентом.

Також ми писали, що проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав Путіна з черговою перемогою на виборах в РФ, через що Європарламент обурився поведінкою очільника угорського уряду.

Європейський союз
США
вибори
Європарламент
Росія

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