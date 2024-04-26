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США совместно с ЕС следят вмешивается ли Россия в ход выборов

26 апреля 2024 00:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США совместно с ЕС следят вмешивается ли Россия в ход выборов
Заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель пресс-секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Ведант Патель заявил, что его страна совместно с Европейским Союзом следит за Россией относительно возможного ее вмешательства в избирательные процессы.

Об этом Ведант Патель сообщил во время брифинга в четверг, 25 апреля.

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США следят за Россией

Спикер прокомментировал обвинения в сторону России насчет вмешательства в деятельность Европейского парламента и предстоящие в июне выборы. По его словам, США и ЕС следят за этим.

"Это то, во что мы непосредственно вовлечены с нашими партнерами в Европе, в том числе с нашими партнерами в Евросоюзе, чтобы четко отслеживать любые случаи потенциального вмешательства в выборы враждующих игроков, таких как Россия", — отметил Патель.

Как известно, выборы в Европейский парламент запланированы на 6-9 июня 2024 года.

Напомним, что Европарламент в своей резолюции подверг критике последние президентские выборы в России и проведение их на оккупированных территориях Украины. Депутаты признали российского диктатора Владимира Путина нелегитимным президентом.

Также мы писали, что пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Путина с очередной победой на выборах в РФ, из-за чего Европарламент возмутился поведением главы венгерского правительства.

Европейский союз
США
выборы
Европарламент
Россия

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