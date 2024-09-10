Здатні долетіти до Росії — США розгорнуть ракетні комплекси в Японії

Ракетний наземний комплекс Typhon. Фото: US Army

Сполучені Штати Америки розгорнуть ракети в Японії, які здатні долетіти до Росії. Йдеться про наземні комплекси середньої дальності Typhon.

Про це пише The Japan Times.

Читайте також:

Зброя США в Японії

У матеріалі йдеться, що раніше розміщення таких ракетних комплексів було заборонено згідно з договором між Москвою та Вашингтоном про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Зараз же розгортання Typhon на території Японії дасть змогу США завдати удару по трьох країнах у разі необхідності — Китаю, Росії та Північній Кореї.

"Ракети завезуть для участі у спільних американсько-японських військових навчаннях і залишать в країні після їх завершення", — уточнили у виданні.

Так само раніше комплекси Typhon вже опинилася на Філіппінах: американці не забрали їх після навчань Salaknib 2024.