Способные долететь до России — США развернут ракетные комплексы в Японии.

Ракетный наземный комплекс Typhon. Фото: US Army

Соединенные Штаты Америки развернут ракеты в Японии, способные долететь до России. Речь идет о наземных комплексах средней дальности Typhon.

Об этом пишет The Japan Times.

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В материале говорится, что ранее размещение таких ракетных комплексов было запрещено по договору между Москвой и Вашингтоном о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Сейчас развертывание Typhon на территории Японии позволит США нанести удар по трем странам в случае необходимости — Китае, России и Северной Корее.

"Ракеты завезут для участия в совместных американо-японских военных учениях и оставят в стране после их завершения", — уточнили в издании.

Так же ранее комплексы Typhon уже оказались на Филиппинах: американцы не забрали их после учений Salaknib 2024 года.