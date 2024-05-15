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США розглядають можливість надати Україні ще одну батарею Patriot з радарами,— Bloomberg

15 травня 2024 07:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
США розглядають можливість надати Україні ще одну батарею Patriot з радарами,— Bloomberg
ППО Patriot. Фото: mil.in.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сполучені Штати Америки розглядають можливість передати Україні ще одну батарею для ЗРК Patriot, щоб посилити протиповітряну оборону. Її, за даними ЗМІ, хочуть надати разом з радарами. 

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

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"США прагнуть надіслати одну батарею разом із радарами. Європейські союзники України також опрацьовують плани відправки Києву додаткових систем протиповітряної оборони зі своїх запасів", — йдеться у повідомленні про можливість передачі Україні батареї для Patriot.

Водночас речники Білого Дому та Пентагону США поки не давали офіційних коментарів з цього приводу. 

Видання додає, що батарея Patriot складається з радарів і станцій управління, які допомагають виявляти, відстежувати та наводити ворожу зброю, пускові установки ракет і допоміжні транспортні засоби. Кошти на неї, ймовірно, виділять з пакета допомоги на суму 61 мільярд доларів, який нещодавно схвалив Конгрес. 

Нагадаємо, 14 травня Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном закликав надати негайну допомогу для захисту Харківщини, маючи на увазі дві зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Тим часом Німеччина вже анонсувала передачу ще однієї системи ППО для України.

США
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