США розглядають можливість надати Україні ще одну батарею Patriot з радарами,— Bloomberg

ППО Patriot. Фото: mil.in.ua

Сполучені Штати Америки розглядають можливість передати Україні ще одну батарею для ЗРК Patriot, щоб посилити протиповітряну оборону. Її, за даними ЗМІ, хочуть надати разом з радарами.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Читайте також:

США можуть надати Україні ще одну батарею для Patriot

"США прагнуть надіслати одну батарею разом із радарами. Європейські союзники України також опрацьовують плани відправки Києву додаткових систем протиповітряної оборони зі своїх запасів", — йдеться у повідомленні про можливість передачі Україні батареї для Patriot.

Водночас речники Білого Дому та Пентагону США поки не давали офіційних коментарів з цього приводу.

Видання додає, що батарея Patriot складається з радарів і станцій управління, які допомагають виявляти, відстежувати та наводити ворожу зброю, пускові установки ракет і допоміжні транспортні засоби. Кошти на неї, ймовірно, виділять з пакета допомоги на суму 61 мільярд доларів, який нещодавно схвалив Конгрес.

Нагадаємо, 14 травня Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном закликав надати негайну допомогу для захисту Харківщини, маючи на увазі дві зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Тим часом Німеччина вже анонсувала передачу ще однієї системи ППО для України.