США рассматривают возможность предоставить Украине еще одну батарею Patriot с радарами, — Bloomberg

ПВО Patriot. Фото: mil.in.ua

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность передать Украине еще одну батарею для ЗРК Patriot, чтобы усилить противовоздушную оборону. Ее, по данным СМИ, хотят предоставить вместе с радарами.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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"США стремятся послать одну батарею вместе с радарами. Европейские союзники Украины также прорабатывают планы отправки Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны из своих запасов", — говорится в сообщении о возможности передачи Украине батареи для Patriot.

В то же время спикеры Белого Дома и Пентагона США пока не давали официальных комментариев по этому поводу.

Издание добавляет, что батарея Patriot состоит из радаров и станций управления, которые помогают обнаруживать, отслеживать и наводить вражеское оружие, пусковые установки ракет и вспомогательные транспортные средства. Средства на нее, вероятно, выделят из пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов, недавно одобренный Конгрессом.

Напомним, 14 мая Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал оказать немедленную помощь для защиты Харьковщины, имея в виду два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Между тем, Германия уже анонсировала передачу еще одной системы ПВО для Украины.