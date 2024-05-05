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США просять відновити моніторинг санкцій ООН проти Північної Кореї — там відреагували

5 травня 2024 14:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
США просять відновити моніторинг санкцій ООН проти Північної Кореї — там відреагували
Посол КНДР в ООН Кім Сонг. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Представник Північної Кореї в ООН Кім Сонг заявив, що спроби Сполучених Штатів Америки та інших західних країн щодо створення нових груп для моніторингу санкцій зазнають невдачі. Раніше Росія наклала вето на продовження роботи спостерігачів за обмеженнями проти КНДР.

Про це пише Reuters в неділю, 5 травня.

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Моніторинг санкцій проти КНДР

Північнокорейський посол Сонг прокоментував спільну заяву США та їхніх союзників щодо заклику продовжити роботу групи експертів ООН, яка здійснює моніторинг довготривалих санкцій проти Північної Кореї й заявив, що вони зазнають невдачі.

Агенство пише, що раніше Росія наклала вето на щорічне оновлення складу групи. Причиною цього стали звинувачення США в тому, що КНДР передала зброю Росії для використання на війні проти України.

"Вони можуть створити другу і третю групи експертів у майбутньому, але всі вони приречені на самознищення з плином часу", — зазначив Сонг.

Зазначимо, що 28 березня Росія наклала вето продовження мандата групи експертів Комітету санкцій проти Північної Кореї в Раді Безпеки ООН. За кілька тижнів до цього орган заявив про розслідування повідомлення про передачу зброї з Північної Кореї до Росії. Всі інші члени Радбезу підтримали подовження роботи групи, а Китай утримався від голосування.

На вето Росії в ООН відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Також ми писали, що Уповноважені спостерігачі за санкціями ООН підтвердили, що Росія атакувала Харків 2 січня північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11. Це порушення санкцій Ради безпеки організації. 

США
ООН
КНДР
ядерна зброя
ракети

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