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США просят возобновить мониторинг санкций ООН против Северной Кореи — там отреагировали

5 мая 2024 14:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
США просят возобновить мониторинг санкций ООН против Северной Кореи — там отреагировали
Посол КНДР в ООН Ким Сонг. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что попытки Соединенных Штатов Америки и других западных стран по созданию новых групп для мониторинга санкций терпят неудачу. Ранее Россия ветировала продолжение работы наблюдателей за ограничениями против КНДР.

Об этом пишет Reuters в воскресенье, 5 мая.

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Северокорейский посол Сонг прокомментировал совместное заявление США и их союзников о призыве продолжить работу группы экспертов ООН, которая осуществляет мониторинг длительных санкций против Северной Кореи и заявил, что они терпят неудачу.

Агентство пишет, что ранее Россия ветировала ежегодное обновление состава группы. Причиной тому стали обвинения США в том, что КНДР передала оружие России для использования на войне против Украины.

"Они могут создать вторую и третью группы экспертов в будущем, но все они обречены на самоуничтожение с течением времени", — отметил Сонг.

Отметим, что 28 марта Россия наложила вето на продолжение мандата группы экспертов Комитета санкций против Северной Кореи в Совете Безопасности ООН. Через несколько недель до этого орган заявил о расследовании сообщения о передаче оружия из Северной Кореи в Россию. Все остальные члены Совбеза поддержали продление работы группы, а Китай воздержался от голосования.

На вето России в ООН отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Также мы писали, что уполномоченные наблюдатели за санкциями ООН подтвердили, что Россия атаковала Харьков 2 января северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11. Это нарушение санкций Совбеза организации.

США
ООН
КНДР
ядерное оружие
ракеты

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