США погрожують санкціями найбільшому австрійському банку Raiffeisen Bank International

Чоловік заходить в банк Raiffeisen Bank International. Фото: REUTERS

У Міністерстві фінансів Сполучених Штатів Америки заявили, що австрійському банку Raiffeisen Bank International (RBI) загрожують санкції, якщо він продовжить свою діяльність на території Росії.

Про це повідомляє EUobserver у суботу, 9 березня.

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За даними видання, США попередили RBI про ризик "бути відрізаним від фінансової системи США" у разі продовження співпраці з Росією.

Своєю чергою австрійський банк у коментарі EUobserver зазначив, що "ми принципово не коментуємо публічно дискусії з представниками влади".

"Минулого року RBI отримав 1,3 мільярда євро прибутку в Росії, де працювало 9942 людини в 490 роздрібних відділеннях. Він також брав участь у російській схемі пільг по кредитах для російських військовослужбовців строкової служби", — зазначили у виданні.

Що відомо про Raiffeisen Bank International

Raiffeisen Bank International є одним із найбільших банків Австрії, який також працює в 14 країнах Центральної та Східної Європи, зокрема, у Росії. Установа обслуговує 17,2 млн клієнтів.

Будівля Raiffeisen Bank International. Фото: RBI /K. Keinrath

RBI внесли до чорного списку спонсорів війни, адже він і досі працює на території Російської Федерації. Серед інших банків, які продовжують діяльність в Росії, такі:

голландський кредитор ING,

німецькі Commerzbank і Deutsche Bank,

угорський OTP Bank,

італійські Intesa SanPaolo і Unicerdit,

шведський SEB.

Санкції від Сполучених Штатів

Нагадаємо, що США ввели санкції проти двох компаній, які сприяють "злочинній діяльності" ПВК "Вагнер" на території Африки.

Також ми писали, що американський президент Джо Байден ще на рік продовжив санкції проти Росії, запроваджені ще у 2014 році через анексію Криму та вторгнення на Донбас.