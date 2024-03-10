США угрожают санкциями крупнейшему австрийскому банку Raiffeisen Bank International

Мужчина входит в банк Raiffeisen Bank International. Фото: REUTERS

В Министерстве финансов Соединенных Штатов Америки заявили, что австрийскому банку Raiffeisen Bank International (RBI) грозят санкции, если он продолжит свою деятельность на территории России.

Об этом сообщает EUobserver в субботу, 9 марта.

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По данным издания, США предупредили RBI о риске "быть отрезанным от финансовой системы США" в случае продолжения сотрудничества с Россией.

В свою очередь австрийский банк в комментарии EUobserver отметил, что "мы принципиально не комментируем публично дискуссии с представителями власти".

"В прошлом году RBI получил 1,3 миллиарда евро прибыли в России, где работало 9942 человека в 490 розничных отделениях. Он также участвовал в российской схеме льгот по кредитам для российских военнослужащих срочной службы", — отметили в издании.

Что известно о Raiffeisen Bank International

Raiffeisen Bank International является одним из крупнейших банков Австрии, работающим также в 14 странах Центральной и Восточной Европы, в частности, в России. Учреждение обслуживает 17,2 млн клиентов.

Здание Raiffeisen Bank International. Фото: RBI/K. Keinrath

RBI внесли в черный список спонсоров войны, ведь он до сих пор работает на территории Российской Федерации. Среди других банков, продолжающих деятельность в России, следующие:

голландский кредитор ING,

немецкие Commerzbank и Deutsche Bank,

венгерский OTP Bank,

итальянские Intesa SanPaolo и Unicerdit,

шведский SEB.

Санкции от Соединенных Штатов

Напомним, что США ввели санкции против двух компаний, способствующих "преступной деятельности" ЧВК "Вагнер" на территории Африки.

Также мы писали, что американский президент Джо Байден еще на год продлил санкции против России, введенные еще в 2014 году из-за аннексии Крыма и вторжения на Донбасс.