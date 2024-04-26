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США побудують пірс поблизу Сектора Гази — з якою метою

26 квітня 2024 03:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
США побудують пірс поблизу Сектора Гази — з якою метою
Мешканці серед зруйнованих будинків у Секторі Гази. Фото: REUTERS/Махмуд Ісса
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Військові Сполучених Штатів Америки почали будувати пірс на узбережжі Сектора Гази, за допомогою якого доставлятимуть гуманітарну допомогу в регіон. Планується, що пірс відкриють на початку травня цьогоріч.

Про це повідомляє Reuters у неділю, 26 квітня.

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Будівництво пірса в Секторі Гази

Будівництво пірса покликане запобігти голоду в регіоні. До того ж в ООН занепокоєні тим, що є загроза голоду в Секторі Газа, також організація вказала на "непереборні перешкоди" у наданні та розподілі гуманітарної допомоги.

"Я можу підтвердити, що військові судна США, у тому числі USNS Benavidez, розпочали будівництво початкових етапів тимчасового пірса і греблі в морі", — розповів речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер.

За його словами, Пентагон зафіксував мінометний обстріл у Газі, який завдав незначних пошкоджень на місці підготовки пірса. Однак Райдер додав, що наразі війська США ще нічого не транспортують до регіону, також американських бійців немає й на місці будівництва.

Конфлікт у Секторі Гази

Як відомо, збройний конфлікт між Ізраїлем та палестинськими бойовиками на чолі з Хамасом виник 7 жовтня 2023 року. Це вже п'ятий епізод протистояння між Газою та Ізраїлем, що є складовою ширшого та більш масштабного ізраїльсько-палестинського конфлікту. Новини.LIVE розбиралися, що відомо про підсумки, втрати й перспективи Ізраїлю в цьому протистоянні.

Нагадаємо, що Армія оборони Ізраїлю 7 квітня заявила про виведення своїх військ з півдня Сектора Гази. ЦАХАЛ покинув цю частину регіону, аби "відновити сили і підготуватися до подальших операцій".

Також ми писали, що за даними виконавчого директора Дитячого фонду ООН Кетрін Рассел, з початку війни в Секторі Гази було вбито близько 14 000 дітей.

США
Сектор Гази
ООН
гуманітарна допомога
будівництво
голод
війна в Україні
війна

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