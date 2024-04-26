США построят пирс у Сектора Газа — с какой целью

Жители среди разрушенных домов в секторе Газа. Фото: REUTERS/Махмуд Исса

Военные Соединенных Штатов Америки начали строить пирс на побережье Сектора Газа, с помощью которого будут доставлять гуманитарную помощь в регион. Планируется, что пирс будет открыт в начале мая этого года.

Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 26 апреля.

Читайте также:

Строительство пирса в секторе Газа

Строительство пирса призвано предотвратить голод в регионе. К тому же в ООН обеспокоены тем, что есть угроза голода в Секторе Газа, также организация указала на "непреодолимые препятствия" в предоставлении и распределении гуманитарной помощи.

"Я могу подтвердить, что военные суда США, в том числе USNS Benavidez, приступили к строительству начальных этапов временного пирса и плотины в море", — рассказал спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

По его словам, Пентагон зафиксировал минометный обстрел в Газе, который нанес незначительные повреждения на месте подготовки пирса. Однако Райдер добавил, что в настоящее время войска США еще ничего не транспортируют в регион, также американских бойцов нет и на месте строительства.

Конфликт в Секторе Газа

Как известно, вооруженный конфликт между Израилем и палестинскими боевиками во главе с Хамасом возник 7 октября 2023 года. Это уже пятый эпизод противостояния между Газой и Израилем, что составляет более широкий и более масштабный израильско-палестинский конфликт. Новини.LIVE разбирались, что известно об итогах, потерях и перспективах Израиля в этом противостоянии.

Напомним, что Армия обороны Израиля 7 апреля заявила о выводе своих войск с юга Сектора Газы. ЦАХАЛ покинул эту часть региона, чтобы "восстановить силы и подготовиться к дальнейшим операциям".

Также мы писали, что по данным исполнительного директора Детского фонда ООН Кэтрин Рассел, с начала войны в Секторе Газа было убито около 14 000 детей.