Американські військові підрядники можуть повернутися в Україні

Американські військові. Фото: Bloomberg

Адміністрація Джо Байдена може зняти обмеження щодо присутності американських військових підрядників в Україні. Це може забезпечити українським силам змогу обслуговувати та ремонтувати поставлену США військову техніку.

Про це повідомив телеканал CNN у вівторок, 25 червня.

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Відправка військових підрядників з США в Україну

До початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року США евакуювали всіх своїх інструкторів з України та відмовились від будь-якої військової присутності на території країни. Це призвело до того, що пошкоджену у боях військову техніку США доводиться вивозити до країн НАТО, таких як Польща, Румунія та інші, для ремонту.

Наразі адміністрація Байдена переглядає обмеження щодо підрядників в Україні через просування російських військ і затримку з військовою допомогою. Підкреслюється, що рішення знаходиться на стадії обговорення і не отримало остаточного схвалення від президента США.

За умови затвердження цієї ініціативи, Пентагон зможе укладати контракти на розміщення американських підрядників в Україні вперше з 2022 року. Ці підрядники будуть займатися ремонтом техніки, зокрема винищувачів F-16, які, за передбаченнями, будуть потребувати регулярного обслуговування після впровадження Україною в їх експлуатацію.

Раніше у Держдепі США розповіли, як і чим спинити Росію на сході України. Так, щоб здобути вирішальну перевагу над росіянами, Україна має зупинити просування окупантів на сході, посилити захист неба і відновлювати економіку.

Додамо, що США нададуть пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS Україні, а не іншим країнам, які також потребують такої допомоги.