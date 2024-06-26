Американские военные подрядчики могут вернуться в Украину

Американские военные. Фото: Bloomberg

Администрация Джо Байдена может снять ограничения по поводу присутствия американских военных подрядчиков в Украине. Это может обеспечить украинским силам возможность обслуживать и ремонтировать поставленную военную технику США.

Об этом сообщил телеканал CNN во вторник, 25 июня.

Читайте также:

Отправка военных подрядчиков из США в Украину

До начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США эвакуировали всех своих инструкторов из Украины и отказались от какого-либо военного присутствия на территории страны. Это привело к тому, что поврежденную в боях военную технику США приходится вывозить в страны НАТО, такие, как Польша, Румыния и другие, для ремонта.

В настоящее время администрация Байдена пересматривает ограничения в отношении подрядчиков в Украине из-за продвижения российских войск и задержки с военной помощью. Подчеркивается, что решение находится в стадии обсуждения и не получило окончательного одобрения от президента США.

При утверждении этой инициативы, Пентагон сможет заключать контракты на размещение американских подрядчиков в Украине впервые с 2022 года. Эти подрядчики будут заниматься ремонтом техники, в том числе истребителей F-16, которые, по предвидениям, потребуют регулярного обслуживания после внедрения Украиной в их эксплуатацию.

Ранее в Госдепе США рассказали, как и чем остановить Россию на востоке Украины. Так, чтобы получить решающее преимущество над россиянами, Украина должна остановить продвижение оккупантов на востоке, усилить защиту неба и восстанавливать экономику.

Добавим, что США предоставит приоритет в поставках ракет для Patriot и NASAMS Украине, а не другим странам, также нуждающимся в такой помощи.