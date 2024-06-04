Прикордонники відмовилися від неправомірної вигоди на суму понад 12 млн грн

Надання хабаря. Фото: РБК-Україна

Від початку введення воєнного стану в Україні охоронців кордону намагалися підкупити 1100 разів. Прикордонники відмовилися від неправомірної вигоди на суму понад 12 мільйонів гривень.

Про це пише пресслужба Державної прикордонної служби України у вівторок, 4 червня.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії прикордонники відмовилися від хабарів на загальну суму 12 мільйонів 270 тисяч гривень у національній та іноземній валюті. Лише протягом травня 2024 року припинено 37 спроб надання неправомірної вигоди на суму 993 763 гривень.

Найбільший розмір хабаря — 8000 доларів — пропонували військовослужбовцю за сприяння в незаконному перетинанні державного кордону.

У більшості випадків спроби правопорушень чинили особи призовного віку, що намагалися незаконно виїхати за межі території України, в тому числі за підробленими документами. В усіх випадках здійснено відповідне реагування представників Нацполіції, кажуть в ДПСУ.

У Держприкордонслужбі нагадали, що пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди службовій особі, а також прийняття такої обіцянки, пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою є правопорушенням, за яке законом передбачено кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, двоє українських чоловіків намагалися підкупити прикордонників, щоб виїхати до Польщі. Це сталося в пунктах пропуску "Краківець" та "Устилуг".

До слова, у пункті пропуску "Смільниця" Львівської області прикордонники виявили таємного пасажира авто, який намагався незаконно покинути країну. Ним виявився 26-річний уродженець Рівненської області.

Також прикордонники затримали групу з семи чоловіків, які намагалися перетнути кордон. Вони пошкодили загороджувальний паркан та рухалися до річки Тиса з гумовими човнами.