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Попытки подкупа пограничников во время войны — в службе раскрыли суммы взяток

4 июня 2024 17:25
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
С начала введения военного положения охранников границы пытались подкупить 1 100 раз в общей сложности 12 миллионов 270 тыс. грн.
Дача взятки. Фото: РБК-Украина
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

С начала введения военного положения в Украине охранников границы пытались подкупить 1100 раз. Пограничники отказались от неправомерной выгоды на сумму более 12 миллионов гривен.

Об этом пишет пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 4 июня.

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С начала полномасштабного вторжения России пограничники отказались от взяток на общую сумму 12 270 000 гривен в национальной и иностранной валюте. Только в течение мая 2024 г. пресечено 37 попыток предоставления неправомерной выгоды на сумму 993 763 гривен.

Наибольший размер взятки - 8000 долларов - предлагали военнослужащему за содействие в незаконном пересечении государственной границы.

В большинстве случаев попытки правонарушений совершали лица призывного возраста, пытавшиеся незаконно выехать за пределы территории Украины, в том числе за поддельными документами. Во всех случаях осуществлено ответное реагирование представителей Нацполиции, говорят в ГНСУ.

В Госпогранслужбе напомнили, что предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, а также принятие такого обещания, предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом является правонарушением, за которое законом предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, двое украинских мужчин пытались подкупить пограничников, чтобы уехать в Польшу. Это произошло в пунктах пропуска "Краковец" и "Устилуг".

К слову, в пункте пропуска "Смольница" Львовской области пограничники обнаружили тайного пассажира авто, пытавшегося незаконно покинуть страну. Им оказался 26-летний уроженец Ровенской области.

Также пограничники задержали группу из семи мужчин, пытавшихся пересечь границу. Они повредили заградительный забор и двигались к реке Тиса с резиновыми лодками.

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