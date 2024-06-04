С начала введения военного положения охранников границы пытались подкупить 1 100 раз в общей сложности 12 миллионов 270 тыс. грн.

Попытки подкупа пограничников во время войны — в службе раскрыли суммы взяток
С начала введения военного положения в Украине охранников границы пытались подкупить 1100 раз. Пограничники отказались от неправомерной выгоды на сумму более 12 миллионов гривен.
Об этом пишет пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 4 июня.
Что известно о попытках подкупа пограничников
С начала полномасштабного вторжения России пограничники отказались от взяток на общую сумму 12 270 000 гривен в национальной и иностранной валюте. Только в течение мая 2024 г. пресечено 37 попыток предоставления неправомерной выгоды на сумму 993 763 гривен.
Наибольший размер взятки - 8000 долларов - предлагали военнослужащему за содействие в незаконном пересечении государственной границы.
В большинстве случаев попытки правонарушений совершали лица призывного возраста, пытавшиеся незаконно выехать за пределы территории Украины, в том числе за поддельными документами. Во всех случаях осуществлено ответное реагирование представителей Нацполиции, говорят в ГНСУ.
В Госпогранслужбе напомнили, что предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, а также принятие такого обещания, предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом является правонарушением, за которое законом предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, двое украинских мужчин пытались подкупить пограничников, чтобы уехать в Польшу. Это произошло в пунктах пропуска "Краковец" и "Устилуг".
К слову, в пункте пропуска "Смольница" Львовской области пограничники обнаружили тайного пассажира авто, пытавшегося незаконно покинуть страну. Им оказался 26-летний уроженец Ровенской области.
Также пограничники задержали группу из семи мужчин, пытавшихся пересечь границу. Они повредили заградительный забор и двигались к реке Тиса с резиновыми лодками.
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