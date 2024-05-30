Справа про підкуп порнозірки — суд присяжних вирішує, чи винен Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп у суді. Фото: Reuters

У Нью-Йорку розпочалося засідання присяжних у кримінальному процесі проти колишнього президента США Дональда Трампа. Справа стосується підкупу Стормі Деніелс — це порнозірка, яка за 130 тисяч доларів мала приховати інформацію про позашлюбні зв'язки експрезидента.

Про це повідомляє Axios.

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Суддя Хуан Мерчан доручив присяжним "відкласти в сторону" свої особисті думки щодо Трампа під час розгляду доказів у справі та уникати спекуляцій щодо можливого вироку експрезиденту США.

Мерчан також попередив присяжних не засуджувати Трампа виключно на підставі свідчень його колишнього агента Майкла Коена, оскільки він був спільником.

Однак вони можуть зважати на його свідчення, якщо вважатимуть, що покази підтверджуються іншими доказами.

Суддя також пояснив, що присяжні повинні винести одноголосний вердикт — "винний чи невинний" — за кожним пунктом обвинувачення.

"Щоб визначити, чи є Трамп винним, вони повинні дійти одноголосної згоди про те, що експрезидент вступив у змову з метою просування або запобігання обранню будь-якої особи на державну посаду незаконними засобами", — сказав Мерчан.

Позиція Трампа

Трамп поспілкувався з журналістами, коли почалося засідання присяжних, назвавши звинувачення "сфальсифікованими", а суддю Мерчана "конфліктним" і "корумпованим".

"Мати Тереза ​​не змогла подолати ці звинувачення", — сказав Трамп.

Пізніше у своєму дописі в Truth Social Трамп заявив, що "навіть не знав, які звинувачення" у справі, в якій йому пред’явлено 34 пункти.

"Я, як і будь-хто інший, маю право на конкретизацію. Ніякого злочину немає!", — додав він.

Можливий розвиток подій

Обговорення у справі може тривати кілька днів через її складність та кількість пунктів.

Якщо присяжні не можуть дійти одноголосного рішення, судовий процес оголосять таким, що не відбувся.

Раніше суддя оштрафував Трампа на 1000 доларів і засудив за неповагу до суду.

А перед цим, Трамп вніс заставу у розмірі 175 млн доларів, щоб запобігти арешту активів у штаті Нью-Йорк.