Дело о подкупе порнозвезды — суд присяжных решает, виноват ли Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп в суде Фото: Reuters

В Нью-Йорке началось заседание присяжных в уголовном процессе против бывшего президента США Дональда Трампа. Дело касается подкупа Сторми Дэниелс — это порнозвезда, которая за 130 тысяч долларов должна была скрыть информацию о внебрачных связях экс-президента.

Об этом сообщает Axios .

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Судья Хуан Мерчан поручил присяжным "отложить в сторону" свои личные мнения по поводу Трампа при рассмотрении доказательств по делу и избегать спекуляций относительно возможного приговора экс-президенту США.

Мерчан также предупредил присяжных не осуждать Трампа исключительно на основании показаний его бывшего агента Майкла Коэна, поскольку он был сообщником.

Однако они могут учитывать его свидетельства, если сочтут, что показания подтверждаются другими доказательствами.

Судья также пояснил, что присяжные должны вынести единогласный вердикт — "виновный или невиновный" — по каждому пункту обвинения.

"Чтобы определить, является ли Трамп виновным, они должны прийти к единогласному согласию о том, что экс-президент вступил в сговор с целью продвижения или предотвращения избрания любого лица на государственный пост незаконными средствами", — сказал Мерчан.

Позиция Трампа

Трамп пообщался с журналистами, когда началось заседание присяжных, назвав обвинения "сфальсифицированными", а судью Мерчана "конфликтным" и "коррумпированным".

"Мать Тереза ​​не смогла преодолеть эти обвинения", — сказал Трамп.

Позже в своем сообщении в Truth Social Трамп заявил, что "даже не знал, какие обвинения" по делу, в котором ему предъявлено 34 пункта.

"Я, как и любой другой, имею право на конкретизацию. Никакого преступления нет!" — добавил он.

Возможное развитие событий

Обсуждение по делу может длиться несколько дней из-за его сложности и количества пунктов.

Если присяжные не могут прийти к единогласному решению, судебный процесс объявят несостоявшимся.

Ранее судья оштрафовал Трампа на 1000 долларов и осудил за неуважение к суду.

А перед этим Трамп внес залог в размере 175 млн долларов , чтобы предотвратить арест активов в штате Нью-Йорк.