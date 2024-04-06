Справа про мільйон доларів в ексголови ВЛК — у ході розслідування затримали військового ТЦК
Служба безпеки України під час розслідування справи колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії Ігоря Кодовбецького затримала військовослужбовця Чернігівського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Північ" у Facebook у п'ятницю, 5 квітня.
Новий підозрюваний у справі про мільйон доларів в ексголови ВЛК
За даними ОК, наразі затриманий утримується під вартою та підозрюється у "вчиненні кримінальних правопорушень". Однак не вказують в яких саме.
"Керівництво та особовий склад ОК "Північ" категорично засуджують протиправні вчинки та всебічно сприятимуть проведенню розслідування. Крім того, у Чернігівському обласному ТЦК та СП призначено службове розслідування з метою з’ясування всіх обставин події", — уточнили в командуванні.
Що передувало
Нагадаємо, що під час обшуків в лютому цьогоріч в колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК під час обшуків знайшли майже мільйон доларів. Чоловіка затримали.
Також ми повідомляли, що за даними правоохоронців, колишній посадовець за гроші обіцяв військовозобов'язаним знаття з обліку та надання відповідної довідки, завдяки чому пізніше ухилянти могли незаконно виїхати за кордон.
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