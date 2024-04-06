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Справа про мільйон доларів в ексголови ВЛК — у ході розслідування затримали військового ТЦК

6 квітня 2024 02:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Справа про мільйон доларів в ексголови ВЛК — у ході розслідування затримали військового ТЦК
Поліція затримує чоловіка. Фото: ДСР НАЦПОЛУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Служба безпеки України під час розслідування справи колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії Ігоря Кодовбецького затримала військовослужбовця Чернігівського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Північ" у Facebook у п'ятницю, 5 квітня.

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За даними ОК, наразі затриманий утримується під вартою та підозрюється у "вчиненні кримінальних правопорушень". Однак не вказують в яких саме.

"Керівництво та особовий склад ОК "Північ" категорично засуджують протиправні вчинки та всебічно сприятимуть проведенню розслідування. Крім того, у Чернігівському обласному ТЦК та СП призначено службове розслідування з метою з’ясування всіх обставин події", — уточнили в командуванні.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки "Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки "Оперативне командування "Північ" / Operational Command "North"

Що передувало

Нагадаємо, що під час обшуків в лютому цьогоріч в колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК під час обшуків знайшли майже мільйон доларів. Чоловіка затримали.

Також ми повідомляли, що за даними правоохоронців, колишній посадовець за гроші обіцяв військовозобов'язаним знаття з обліку та надання відповідної довідки, завдяки чому пізніше ухилянти могли незаконно виїхати за кордон.

закон
корупція
поліція
Чернігівська область
військові
підозра
ВЛК
ТЦК та СП

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