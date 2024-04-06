Дело о миллионе долларов у экс-главы ВВК — в ходе расследования задержали военного ТЦК

Полиция задерживает мужчину. Фото: ДСР НАЦПОЛА

Служба безопасности Украины во время расследования дела бывшего главы Черниговской областной военно-врачебной комиссии Игоря Кодовбецкого задержала военнослужащего Черниговского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает прессслужба Оперативного командования "Север" в Facebook в пятницу, 5 апреля.

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По данным ОК, задержанный содержится под стражей и подозревается в "совершении уголовных правонарушений". Однако не указывают в каких именно.

"Руководство и личный состав ОК "Север" категорически осуждают противоправные поступки и будут всесторонне содействовать проведению расследования. Кроме того, в Черниговском областном ТЦК и СП назначено служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств происшествия", — уточнили в командовании.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы "Оперативное командование "Север" / Operational Command "North"

Что предшествовало

Напомним, что во время обысков в феврале этого года у бывшего председателя Черниговской областной ВВК во время обысков нашли почти миллион долларов. Мужчину задержали.

Также мы сообщали, что по данным правоохранителей, бывший чиновник за деньги обещал военнообязанным знать по учету и предоставлению соответствующей справки, благодаря чему позже уклонисты могли незаконно выехать за границу.