У ексголови Чернігівської обласної ВЛК знайшли мільйон доларів під час обшуків

Обшуки в квартирі ексголови ВЛК. Фото: Труха Чернігів

Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії в одній з квартир у Києві виявили майже 1 мільйон доларів. Зараз чоловік перебуває під вартою.

Про це Суспільне дізналося з власних джерел у правоохоронних органах.

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Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту. У можливості внесення застави чоловіку відмовили.

Обшуки відбулися 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень.

Наразі відомо, що затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року.

Подробиці цієї справи невідомі і будуть повідомленні згодом.

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