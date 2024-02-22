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У ексголови Чернігівської обласної ВЛК знайшли мільйон доларів під час обшуків

22 лютого 2024 11:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У ексголови Чернігівської обласної ВЛК знайшли мільйон доларів під час обшуків
Обшуки в квартирі ексголови ВЛК. Фото: Труха Чернігів
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії в одній з квартир у Києві виявили майже 1 мільйон доларів. Зараз чоловік перебуває під вартою.

Про це Суспільне дізналося з власних джерел у правоохоронних органах.

В очільника ВЛК знайшли значну суму

Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту. У можливості внесення застави чоловіку відмовили.

Обшуки відбулися 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень.

Наразі відомо, що затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року.

Подробиці цієї справи невідомі і будуть повідомленні згодом.

Раніше ми повідомляли, що СБУ викрила на Буковині масштабну корупційну схему уникнення мобілізації. Організаторами оборудки були посадовці медичних закладів.

Бродівський райсуд Львівської області покарав командира військової частини, який зняв із військового обліку дев'ятьох чоловіків. Суд призначив йому штраф.

хабар
поліція
гроші
Кримінал
ВЛК

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