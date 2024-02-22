У экс-главы Черниговской областной ВВК нашли миллион долларов во время обысков

Обыски в квартире эксголовы ВВК. Фото: Труха Чернигов

Во время обысков у бывшего главы Черниговской областной военно-врачебной комиссии в одной из квартир в Киеве обнаружили почти миллион долларов. Сейчас мужчина находится под стражей.

Об этом Суспільне узнало из собственных источников в правоохранительных органах.

У главы ВВК нашли значительную сумму

Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу. В возможности внесения залога мужчине отказали.

Обыски прошли 21 февраля в рамках расследования одного из уголовных производств.

В данный момент известно, что задержанный работал главой областной ВВК до лета 2021 года.

Подробности этого дела пока неизвестны и будут сообщены впоследствии.

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