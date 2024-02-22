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У экс-главы Черниговской областной ВВК нашли миллион долларов во время обысков

22 февраля 2024 11:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
У экс-главы Черниговской областной ВВК нашли миллион долларов во время обысков
Обыски в квартире эксголовы ВВК. Фото: Труха Чернигов
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во время обысков у бывшего главы Черниговской областной военно-врачебной комиссии в одной из квартир в Киеве обнаружили почти миллион долларов. Сейчас мужчина находится под стражей.

Об этом Суспільне узнало из собственных источников в правоохранительных органах.

У главы ВВК нашли значительную сумму

Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу. В возможности внесения залога мужчине отказали.

Обыски прошли 21 февраля в рамках расследования одного из уголовных производств.

В данный момент известно, что задержанный работал главой областной ВВК до лета 2021 года.

Подробности этого дела пока неизвестны и будут сообщены впоследствии.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила на Буковине масштабную коррупционную схему избегания мобилизации. Организаторами сделки были чиновники медицинских учреждений.

Бродовский райсуд Львовской области наказал командира воинской части, снявшего с военного учета девять мужчин. Суд назначил ему штраф.

взятка
полиция
деньги
Криминал
ВВК

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