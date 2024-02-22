В СБУ розповіли деталі справи ексочільника ВЛК з Чернігівщини

Обшуки в організатора схеми для ухилянтів. Фото: СБУ

Під час обшуків в ексочільника військово-лікарської комісії у Чернігівській області у нього вилучили майже 1 млн доларів, який він переховував у коробках від побутової техніки та солодощів. Він "заробляв", видаючи фіктивні довідки чоловікам призивного віку для ухилення від мобілізації.

Про це повідомили в Службі безпеки Україні у четвер, 22 лютого.

Деталі справи екочільника ВЛК на Чернігівщині

Правоохоронці розповіли, що колишній посадовець за гроші обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я. Надалі ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за кордон.

Для реалізації такої схеми підозрюваний залучив ще кількох діючих посадовців обласних ВЛК та медичних установ.

Правоохоронці дізнались про корупційні схеми посадовця та затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря.

Обшуки в організатора схеми

"Під час обшуків у затриманого виявлено майже 1 млн доларів США, а також понад 22 тис. євро. Крім того, вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту", — йдеться у повідомленні СБУ.

Обшуки в організатора схеми для ухилянтів. Фото: СБУ

Наразі йому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

⁠ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 22 лютого викрили колишнього голову Чернігівської обласної військово-лікарської комісії, який організував схему для ухилянтів. В одній з квартир у Києві у нього виявили майже 1 мільйон доларів. Зараз чоловік перебуває під вартою.

Раніше СБУ викрила масштабну корупційну схему уникнення мобілізації на Буковині. Організаторами оборудки були посадовці медичних закладів.