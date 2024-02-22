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В СБУ рассказали детали дела экс-главы ВВК из Черниговской области

22 февраля 2024 14:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В СБУ рассказали детали дела экс-главы ВВК из Черниговской области
Обыски у организатора схемы для уклонистов. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время обысков у экс-главы военно-врачебной комиссии в Черниговской области у него изъяли почти 1 млн долларов, который он прятал в коробках от бытовой техники и сладостей. Он "зарабатывал" деньги, выдавая фиктивные справки мужчинам призывного возраста для уклонения от мобилизации.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в четверг, 22 февраля.

Детали дела экс-главы ВВК в Черниговской области

Правоохранители рассказали, что бывшее должностное лицо за деньги обещало военнообязанным снятие с военного учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья. В дальнейшем уклонисти использовали эти документы для незаконного выезда за границу.

 

Для реализации такой схемы подозреваемый привлек еще несколько действующих чиновников областных ВВК и медицинских учреждений.

Правоохранители узнали о коррупционных схемах чиновника и задержали его в собственном доме после получения им новой взятки.

Обыски у организатора схемы

"В ходе обысков у задержанного обнаружено почти 1 млн долларов США, а также более 22 тыс. евро. Кроме того, изъята также документация на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста", — говорится в сообщении СБУ.

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Обыски у организатора схемы для уклонистов. Фото: СБУ

Пока ему сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);
  • ⁠ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 22 февраля разоблачили бывшего председателя Черниговской областной военно-врачебной комиссии, организовавшего схему для уклонистов. В одной из квартир в Киеве у него обнаружили около 1 миллиона долларов. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему избегания мобилизации на Буковине. Организаторами сделки были чиновники медицинских учреждений.

СБУ
мошенничество
Черниговская область
ВВК
военнообязанные
уклонисты

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