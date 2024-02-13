Справа Пашинського — ВАКС арештував бізнесмена Тищенка з можливістю застави

Арешт бізнесмена Сергія Тищенка. Фото ілюстративне: Українські новини

Вищий антикорупійний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід бізнесмену Сергію Тищенку у вигляді тримання під вартою. При цьому він може внести заставу у розмірі 363,36 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Тищенка підозрюють у співорганізації разом з екснардепом Сергієм Пашинським заволодіння арештованими нафтопродуктами на майже один мільярд гривень.

"Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід підприємцю — одному з організаторів злочинної організації, яка заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК)", — йдеться у повідомленні.

ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до Тищенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,36 млн грн застави.

Повідомлення САП про арешт Тищенка. Фото: скриншот

У разі внесення застави на Тищенка очікують наступні процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;

не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні та іншими особами з приводу повідомленої йому підозри, окрім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзду і в'їзду в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Раніше ми повідомляли, що колишньому народному депутату Сергію Пашинському вручили підозру. За якими статтями підозрюється екснардеп — наразі невідомо.

Нагадуємо, що у ЗМІ ширилася інформація про обшуки у помешканні колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Його підозрюють у причетності до справи у крадіжці нафти в Одесі, однак він сам усе заперечує.