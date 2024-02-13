Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Дело Пашинского — ВАКС арестовал бизнесмена Тищенко с возможностью залога arrow

Дело Пашинского — ВАКС арестовал бизнесмена Тищенко с возможностью залога

13 февраля 2024 22:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Дело Пашинского — ВАКС арестовал бизнесмена Тищенко с возможностью залога
Арест бизнесмен Сергея Тищенко. Фото иллюстративное: Українські новини
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бизнесмену Сергею Тищенко в виде содержания под стражей. При этом он может внести залог в размере 363,36 миллионов гривен.

Об этом сообщает прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте также:

В чем подозревают бизнесмена

Тищенко подозревают в соорганизации вместе с экснардепом Сергеем Пашинским завладение арестованными нефтепродуктами почти на один миллиард гривен.

"Следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения предпринимателю — одному из организаторов преступной организации, завладевшей нефтепродуктами на общую сумму 967 млн грн, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕП)", — говорится в сообщении.

ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к Тищенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 363,36 млн грн залога.

корупція
Сообщение САП об аресте Тищенко. Фото: скриншот

В случае внесения залога Тищенко ожидают следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать к детективу, прокурору или суду по каждому вызову и требованию;
  • не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями в уголовном производстве и другими лицами по поводу сообщенного ему подозрения, кроме защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Ранее мы сообщали, что бывшему народному депутату Сергею Пашинскому вручили подозрение. По каким статьям подозревается экснардеп, пока неизвестно.

Напоминаем, что в СМИ распространялась информация об обысках в доме бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Он подозревается в причастности к делу в краже нефти в Одессе, однако он сам все отрицает.

НАБУ
Украина
залог
Криминал
арест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме