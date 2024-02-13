Дело Пашинского — ВАКС арестовал бизнесмена Тищенко с возможностью залога

Арест бизнесмен Сергея Тищенко. Фото иллюстративное: Українські новини

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бизнесмену Сергею Тищенко в виде содержания под стражей. При этом он может внести залог в размере 363,36 миллионов гривен.

Об этом сообщает прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Тищенко подозревают в соорганизации вместе с экснардепом Сергеем Пашинским завладение арестованными нефтепродуктами почти на один миллиард гривен.

"Следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения предпринимателю — одному из организаторов преступной организации, завладевшей нефтепродуктами на общую сумму 967 млн грн, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕП)", — говорится в сообщении.

ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к Тищенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 363,36 млн грн залога.

Сообщение САП об аресте Тищенко. Фото: скриншот

В случае внесения залога Тищенко ожидают следующие процессуальные обязанности:

прибывать к детективу, прокурору или суду по каждому вызову и требованию;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями в уголовном производстве и другими лицами по поводу сообщенного ему подозрения, кроме защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Ранее мы сообщали, что бывшему народному депутату Сергею Пашинскому вручили подозрение. По каким статьям подозревается экснардеп, пока неизвестно.

Напоминаем, что в СМИ распространялась информация об обысках в доме бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Он подозревается в причастности к делу в краже нефти в Одессе, однако он сам все отрицает.